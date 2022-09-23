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Михаил Кержаков: у нас нет евротурниров — это ужасно

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Вратарь «Зенита» и сборной России Михаил Кержаков поделился мнением об отстранении российских клубов от еврокубковых соревнований.
Михаил Кержаков: у нас нет евротурниров — это ужасно
  • РИА Новости

«В матчах с командами из середины или нижней части таблицы проблемы в основном мы создаём себе сами», — цитирует Кержакова «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что команде сложно включаться по ходу матча. По словам Кержакова, нужно стараться избегать данных ситуаций.

«В прошлом сезоне многие команды испытывали сложности в чемпионате после матчей еврокубков. Были ничьи, поражения. У нас сейчас нет евротурниров — это ужасно, но в какой-то степени это помогает удерживать больше эмоций внутри», — цитирует Кержакова «Чемпионат».

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключил сборную России из розыгрыша Лиги наций и не допустил её к жеребьёвке чемпионата Европы 2024 года, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее вратарь «Зенита» Кержаков рассказал, почему хотел закончить карьеру летом.

 

 

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