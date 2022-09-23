Джокович и Надаль рассказали о самых памятных матчах с Федерером

Серб Новак Джокович и испанец Рафаэль Надаль назвали самые памятные встречи с швейцарским теннисистом Роджером Федерером.

«Я выберу свой первый финал Большого шлема, US Open 2007. Я проиграл тот матч. Это был первый финал Большого шлема для меня», — цитирует Джоковича Sportskeeda.

По его словам, это был замечательный опыт. При этом Джокович отметил, что тот матч позволил поверить, что он находится на одном уровне с Федерером.

«Я считаю, что финал 2017 года в Австралии был особенным из-за своей значимости. За несколько месяцев до этого мы, травмированные, говорили о том, как всё будет, сможем ли мы вернуться в тур на этом уровне. А несколько месяцев спустя сыграли в финале в Австралии пятисетовый матч», — добавил Надаль.

Федерер объявил, что завершит карьеру после Кубка Лэйвера. 23 сентября он проведёт прощальный матч.

Швейцарец является 20-кратным победителем турниров Большого шлема, также он шесть раз выигрывал Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в одиночном разряде.

За свою карьеру швейцарский теннисист установил два рекорда. Федерер в течение 237 недель подряд оставался первой ракеткой мира и являлся старейшим игроком, который когда-либо возглавлял рейтинг ATP в одиночном разряде.

Ранее Джокович прокомментировал решение швейцарского теннисиста Роджера Федерера уйти из спорта.