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Источник: Месси рассматривает возможность возвращения в «Барселону»

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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси в разговоре с президентом «Барселоны» Жоаном Лапорта заявил, что не исключает своего возвращения в каталонскую команду.
Источник: Месси рассматривает возможность возвращения в «Барселону»
  • AP

В эфире El Clásico TV аргентинский журналист Серхио Гонсалес, ссылаясь на свои источники, заявил, что Лапорта принёс свои извинения Месси за ситуацию с уходом нападающего из «Барселоны». Аргентинский игрок сообщил президенту сине-гранатовых, что на данный момент думает лишь о предстоящем чемпионате мира. После завершения турнира он готов рассмотреть возможное возвращение в «Барселону»

Летом 2021 года Месси перешёл в ПСЖ. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 11 матчах, забил шесть мячей и отдал восемь результативных передач.

Месси также известен по выступлениям за испанскую «Барселону». В составе сине-гранатовых он провёл 778 матчей, в которых отличился 672 раза и сделал 303 результативные передачи.

Аргентинский футболист семь раз становился обладателем «Золотого мяча».

Ранее в «Барселоне» выразили возмущение в связи с утечкой секретной информации.

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