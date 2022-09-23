Источник: Месси рассматривает возможность возвращения в «Барселону»
- AP
В эфире El Clásico TV аргентинский журналист Серхио Гонсалес, ссылаясь на свои источники, заявил, что Лапорта принёс свои извинения Месси за ситуацию с уходом нападающего из «Барселоны». Аргентинский игрок сообщил президенту сине-гранатовых, что на данный момент думает лишь о предстоящем чемпионате мира. После завершения турнира он готов рассмотреть возможное возвращение в «Барселону»
Летом 2021 года Месси перешёл в ПСЖ. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 11 матчах, забил шесть мячей и отдал восемь результативных передач.
Месси также известен по выступлениям за испанскую «Барселону». В составе сине-гранатовых он провёл 778 матчей, в которых отличился 672 раза и сделал 303 результативные передачи.
Аргентинский футболист семь раз становился обладателем «Золотого мяча».
Ранее в «Барселоне» выразили возмущение в связи с утечкой секретной информации.