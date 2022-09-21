В «Барселоне» выразили возмущение в связи с утечкой секретной информации

«Барселона» выступила с заявлением касательно публикации в СМИ секретной информации каталонского клуба.

«Барселона» выражает своё возмущение преднамеренной утечкой информации, которая является частью судебного процесса BarсaGate», — сообщает пресс-служба команды.

Подчеркивается, что использование документов является оскорблением репутации и конфиденциальности клуба. По этой причине и с целью защиты прав юридический отдел каталонского клуба изучит правовые меры, которые будут обязательно приняты.

Среди документов был ход переговоров с Лионелем Месси в 2020 году, когда аргентинец просил поставить ему в контракте сумму отступных в размере €10 тыс.

Ранее главный тренер «Барселоны» Хави поделился эмоциями от победы команды в матче шестого тура чемпионата Испании по футболу с «Эльче».