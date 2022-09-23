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В WADA обновили список запрещённых препаратов для спортсменов

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обновило список запрещённых препаратов для спортсменов на 2023 год.
В WADA обновили список запрещённых препаратов для спортсменов
  • Legion-Media

WADA включило в обновлённый список запрещённых веществ трамадол и каннабис, сообщается на официальном сайте организации.

Уточняется, что исполком одобрил рекомендацию экспертов о запрете трамадола на соревнованиях с 1 января 2024 года.

Этот список является одним из шести международных стандартов, обязательных для подписавших Всемирный антидопинговый кодекс. В перечне указано, какие препараты запрещено принимать во время и вне соревнований, а также какие из них не допускаются в конкретных видах спорта.

Список публикуется за три месяца до его вступления в силу 1 января 2023 года, чтобы спортсмены и их команды смогли своевременно ознакомиться с любыми изменениями.

Ранее сообщалось, что общее число обвинительных приговоров российским спортсменам на основе LIMS выросло до 138.

 

 

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