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Общее число обвинительных приговоров российским спортсменам на основе LIMS выросло до 138

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Количество обвинительных приговоров российским спортсменам по допинговым делам на основе базы данных Laboratory Information Management System (LIMS) выросло до 138.
Общее число обвинительных приговоров российским спортсменам на основе LIMS выросло до 138
  • Gettyimages.ru

Общее количество обвинительных приговоров, вынесенных россиянам на основе базы данных LIMS, составляет 138, сообщает пресс-служба WADA.

Уточняется, что в 2022 году было вынесено 17 обвинительных приговоров.

Ожидается увеличение количества санкций, так как многие дела по-прежнему находятся на рассмотрении.

Напомним, что во время Олимпийских игр 2022 года стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Позднее Спортивный арбитражный суд допустил 16-летнюю спортсменку к участию в личном турнире на Играх.

Валиева является золотой медалисткой Олимпиады-2022 в командных соревнованиях и победительницей чемпионата Европы 2022 года в одиночном катании.

Ранее РУСАДА не подтвердило информацию о нарушении антидопинговых правил со стороны Валиевой.

 

 

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