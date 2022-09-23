Общее число обвинительных приговоров российским спортсменам на основе LIMS выросло до 138
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Общее количество обвинительных приговоров, вынесенных россиянам на основе базы данных LIMS, составляет 138, сообщает пресс-служба WADA.
Уточняется, что в 2022 году было вынесено 17 обвинительных приговоров.
Ожидается увеличение количества санкций, так как многие дела по-прежнему находятся на рассмотрении.
Напомним, что во время Олимпийских игр 2022 года стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Позднее Спортивный арбитражный суд допустил 16-летнюю спортсменку к участию в личном турнире на Играх.
Валиева является золотой медалисткой Олимпиады-2022 в командных соревнованиях и победительницей чемпионата Европы 2022 года в одиночном катании.
Ранее РУСАДА не подтвердило информацию о нарушении антидопинговых правил со стороны Валиевой.