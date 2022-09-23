Daily Mail: УЕФА готов отказаться от идеи расширения финальной стадии ЧЕ до 32 сборных

УЕФА собирается отказаться от расширения количества участников финальной стадии чемпионата Европы до 32 команд.

Планы расширить финальную часть чемпионата Европы по футболу до 32 команд не получат развития в УЕФА, сообщает Daily Mail.

Уточняется, что окончательное решение будет принято на заседании исполкома организации в ноябре.

В 2016 году на ЧЕ во Франции количество сборных в финальной части турнира было увеличено до 24, а до этого их было 16.

Чемпионат Европы-2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля. В международном турнире примут участие 24 сборные.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключил сборную России из розыгрыша Лиги наций и не допустил её до участия в жеребьёвке чемпионата Европы 2024 года, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее президент УЕФА Александер Чеферин высказался о недопуске сборной России до чемпионата Европы — 2024.