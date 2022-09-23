военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Daily Mail: УЕФА готов отказаться от идеи расширения финальной стадии ЧЕ до 32 сборных

Короткая ссылка
УЕФА собирается отказаться от расширения количества участников финальной стадии чемпионата Европы до 32 команд.
Daily Mail: УЕФА готов отказаться от идеи расширения финальной стадии ЧЕ до 32 сборных
  • Gettyimages.ru

Планы расширить финальную часть чемпионата Европы по футболу до 32 команд не получат развития в УЕФА, сообщает Daily Mail.

Уточняется, что окончательное решение будет принято на заседании исполкома организации в ноябре.

В 2016 году на ЧЕ во Франции количество сборных в финальной части турнира было увеличено до 24, а до этого их было 16. 

Чемпионат Европы-2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля. В международном турнире примут участие 24 сборные. 

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключил сборную России из розыгрыша Лиги наций и не допустил её до участия в жеребьёвке чемпионата Европы 2024 года, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее президент УЕФА Александер Чеферин высказался о недопуске сборной России до чемпионата Европы — 2024.

 

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить