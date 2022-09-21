Президент УЕФА: мы все надеемся, что российские команды скоро вновь смогут участвовать в турнирах

Президент Союза футбольных европейских ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин высказался о недопуске сборной России до чемпионата Европы-2024.

«Решение об отстранении сборной России и российских клубов было до дальнейшего уведомления. Мы все надеемся, что ситуация скоро урегулируется и российская команда сможет принять участие в наших соревнованиях», — цитирует Чеферина L’Équipe.

20 сентября Российский футбольный союз сообщил, что сборная России не примет участия в жеребьёвке чемпионата Европы 2024 года.

Жеребьёвка квалификации группового этапа отборочного турнира пройдёт во Франкфурте 9 октября.

Ранее бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал возможный переход национальной сборной России в Азиатскую конфедерацию.