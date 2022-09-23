Tiempо de Canarias : экс-хавбек «Ман Сити» Сильва оштрафован за участие в драке на карнавале

Полузащитник «Реал Сосьедад» Давид Сильва оштрафован за участие в драке на карнавале в испанском Маспаломасе.

Инцидент произошёл 19 июня. В ходе драки 36-летний испанец оттолкнул девушку, в результате чего она упала на землю и получила несколько травм, сообщает Tiempо de Canarias.

Уточняется, что суд принял решение оштрафовать Сильву на €1080.

36-летний футболист является воспитанником «Эйбара». Хавбек выступал за «Сельту», «Валенсию», «Манчестер Сити». В 2019 году футболист стал игроком «Реал Сосьедад». Он провёл за испанский клуб 65 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал девять результативных передач.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Реал Сосьедад» Мартин Субименди может продолжить карьеру в «Барселоне».