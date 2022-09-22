Mundo Deportivo: «Барселона» нашла замену Бускетсу в «Реале Сосьедад»
Каталонский клуб заинтересован в подписании Субименди, сообщает Mundo Deportivo.
23-летний Субименди является воспитанником «Реал Сосьедад». Он провёл за клуб 155 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и отдал четыре результативные передачи.
По информации El Nacional, Бускетс уже уведомил президента Жоана Лапорту по поводу того, что не будет продлевать контракт. Отмечается, что он хочет продолжить карьеру в MLS.
Напомним, что в составе «Барселоны» Бускетс выступает с 2008 года. Его контракт истекает по окончании сезона-2022/23.
Ранее нападающий «Барселоны» Усман Дембеле назвал главную цель каталонского клуба.