Mundo Deportivo: «Барселона» нашла замену Бускетсу в «Реале Сосьедад»

Полузащитник «Реал Сосьедад» Мартин Субименди может продолжить карьеру в «Барселоне».

Каталонский клуб заинтересован в подписании Субименди, сообщает Mundo Deportivo.

23-летний Субименди является воспитанником «Реал Сосьедад». Он провёл за клуб 155 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и отдал четыре результативные передачи.

По информации El Nacional, Бускетс уже уведомил президента Жоана Лапорту по поводу того, что не будет продлевать контракт. Отмечается, что он хочет продолжить карьеру в MLS.

Напомним, что в составе «Барселоны» Бускетс выступает с 2008 года. Его контракт истекает по окончании сезона-2022/23.

Ранее нападающий «Барселоны» Усман Дембеле назвал главную цель каталонского клуба.