Форвард «Барселоны» Дембеле: главная цель — победа в Лиге чемпионов

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле назвал главную цель каталонского клуба.

«Лично для меня — это выиграть Лигу чемпионов с «Барселоной». Я хочу, чтобы «Барселона» вернула себе Лигу чемпионов. Прошло уже семь лет с момента последней победы на этом турнире», — цитирует Дембеле RMC Sport.

«Барселона» (три очка) занимает второе место в турнирной таблице Лиги чемпионов-2022/23. На первом месте находится «Бавария» (шесть).

В сезоне-2021/22 победителем ЛЧ стал мадридский «Реал». В финале он одержал победу над «Ливерпулем» со счётом 1:0. Мяч забил Винисиус Жуниор на 59-й минуте.

Ранее главный тренер «Барселоны» Хави поделился эмоциями от победы команды в матче шестого тура чемпионата Испании по футболу с «Эльче».