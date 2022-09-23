Агент Маричала заверил, что футболист «Динамо» не покинет Россию
- РИА Новости
«Николас только приехал. Как он может уехать? Где вы видели, чтобы подобное происходило, когда футболист только узнаёт одноклубников? Мне такой вопрос кажется неуместным, я не понимаю», — цитирует Таборду «РБ Спорт».
Маричал перешёл в «Динамо» 30 августа. В составе бело-голубых он провёл три матча и не отметился результативными действиями. Также 21-летний футболист известен по выступлениям за уругвайский «Насьональ».
В нынешнем сезоне «Динамо» после десяти туров с 16 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» с 26 баллами.
Ранее защитник «Динамо» Диего Лаксальт предположил, что в следующем сезоне российские клубы вернутся в еврокубки.