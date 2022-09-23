Агент Маричала заверил, что футболист «Динамо» не покинет Россию

Себастьян Таборда, агент защитника московского «Динамо» Николаса Маричала, заявил, что футболист не собирается уезжать из России.

«Николас только приехал. Как он может уехать? Где вы видели, чтобы подобное происходило, когда футболист только узнаёт одноклубников? Мне такой вопрос кажется неуместным, я не понимаю», — цитирует Таборду «РБ Спорт».

Маричал перешёл в «Динамо» 30 августа. В составе бело-голубых он провёл три матча и не отметился результативными действиями. Также 21-летний футболист известен по выступлениям за уругвайский «Насьональ».

В нынешнем сезоне «Динамо» после десяти туров с 16 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» с 26 баллами.

Ранее защитник «Динамо» Диего Лаксальт предположил, что в следующем сезоне российские клубы вернутся в еврокубки.