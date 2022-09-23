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Агент Маричала заверил, что футболист «Динамо» не покинет Россию

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Себастьян Таборда, агент защитника московского «Динамо» Николаса Маричала, заявил, что футболист не собирается уезжать из России.
Агент Маричала заверил, что футболист «Динамо» не покинет Россию
  • РИА Новости

«Николас только приехал. Как он может уехать? Где вы видели, чтобы подобное происходило, когда футболист только узнаёт одноклубников? Мне такой вопрос кажется неуместным, я не понимаю», — цитирует Таборду «РБ Спорт».

Маричал перешёл в «Динамо» 30 августа. В составе бело-голубых он провёл три матча и не отметился результативными действиями. Также 21-летний футболист известен по выступлениям за уругвайский «Насьональ».

В нынешнем сезоне «Динамо» после десяти туров с 16 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» с 26 баллами.

Ранее защитник «Динамо» Диего Лаксальт предположил, что в следующем сезоне российские клубы вернутся в еврокубки.

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