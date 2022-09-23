Тренер «Бостона» Удока отстранён на сезон за интимные отношения с сотрудницей команды

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» отстранил главного тренера команды Име Удоку за интимные отношения с сотрудницей.

Об этом сообщает официальный аккаунт клуба в Twitter. Решение о продолжении работы тренера в «Бостоне» будет принято позже. Отстранение вступает в силу сразу после принятия решения. Его обязанности будет исполнять ассистент Джо Маззулла.

Как отмечается в официальном заявлении «Селтикс», Удока нарушил принципы организации.

Удока возглавил бостонский клуб перед началом прошлого сезона и в первый год работы вывел команду в финал НБА, где она потерпела поражение от «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 2-4.

Ранее легендарный игрок НБА Шакил О'Нил рассказал, кто был его худшим партнёром по команде в карьере.