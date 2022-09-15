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Шакил О'Нил рассказал, кто был его худшим партнёром по команде в карьере

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Легендарный игрок НБА Шакил О'Нил назвал баскетболиста, который был его худшим партнёром по команде.
Шакил О'Нил рассказал, кто был его худшим партнёром по команде в карьере
  • Gettyimages.ru

«Деннис Родман был отличным игроком, но всегда усложнял всё. Все хотят создать коллектив, пытаются объединить игроков, но при этом в команде есть парень, которому можно делать всё, что ему захочется», — приводит слова О'Нила Clutch Points.

О'Нил — олимпийский чемпион (1996), чемпион мира (1994), четырёхкратный чемпион НБА. В 1996 году он был внесён в список 50 лучших игроков в истории НБА.

После завершения карьеры работает комментатором и баскетбольным экспертом, а также пробует себя в музыке и актёрстве.

О'Нил и Родман выступали за «Лейкерс» в 1999 году.

Ранее О'Нил заявил, что верит в теорию о плоской Земле.

 

 

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