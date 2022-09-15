Шакил О'Нил рассказал, кто был его худшим партнёром по команде в карьере

Легендарный игрок НБА Шакил О'Нил назвал баскетболиста, который был его худшим партнёром по команде.

«Деннис Родман был отличным игроком, но всегда усложнял всё. Все хотят создать коллектив, пытаются объединить игроков, но при этом в команде есть парень, которому можно делать всё, что ему захочется», — приводит слова О'Нила Clutch Points.

О'Нил — олимпийский чемпион (1996), чемпион мира (1994), четырёхкратный чемпион НБА. В 1996 году он был внесён в список 50 лучших игроков в истории НБА.

После завершения карьеры работает комментатором и баскетбольным экспертом, а также пробует себя в музыке и актёрстве.

О'Нил и Родман выступали за «Лейкерс» в 1999 году.

Ранее О'Нил заявил, что верит в теорию о плоской Земле.