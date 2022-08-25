Шакил О'Нил считает, что Земля плоская

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил заявил, что верит в теорию о плоской Земле.

«Это теория. Сегодня я летел 20 часов на самолёте из США в Австралию. Я не перевернулся и не летел вниз головой. Я живу на озере уже 30 лет и ни разу не видел, чтобы оно двигалось», — заявил О'Нил в шоу The Kyle & Jackie O Show.

О'Нил — олимпийский чемпион (1996), чемпион мира (1994), четырёхкратный чемпион НБА. В 1996 году он был внесён в список 50 лучших игроков в истории НБА.

После завершения карьеры работает комментатором и баскетбольным экспертом, а также пробует себя музыке и актёрстве.

Ранее Шакил О'Нил прокомментировал приговор американке Бриттни Грайнер.