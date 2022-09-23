В Киргизии считают, что Азиатская конфедерация футбола выиграет от перехода сборной России

Генеральный секретарь Футбольного союза Киргизии Нурдин Букуев прокомментировал возможный переход сборной России в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Это не первый такой случай. Можем вспомнить Австралию в 2006 году. Они поменяли конфедерацию — это факт. Им стало скучно играть в Океании. Этими же мотивами руководствовался и Казахстан. Для нас очевидно, что Казахстан от этого только выиграл. Они видят тот уровень, к которому надо стремиться»», — цитирует Букуева «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что будет несколько вопросов, связанных с финансированием и логистикой. По его словам, АФК стоит на втором месте по уровню развития процессов после УЕФА.

20 сентября Российский футбольный союз (РФС) сообщил, что сборная России не примет участия в жеребьёвке квалификационного турнира чемпионата Европы 2024 года, которая пройдёт во Франкфурте 9 октября.

Ранее президент Союза футбольных европейских ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин высказался о недопуске сборной России до чемпионата Европы — 2024.