Вяльбе — о допуске российских лыжников: всё будет зависеть от настроения МОК
- Gettyimages.ru
- © Michel Cottin/Agence Zoom
«Одни говорят, что будет послабление и вроде бы Международный олимпийский комитет уже по-другому смотрит, другие принимают решения. Например, IBU, хоккей до 2024 года никуда не пустят. Сложно сказать, мне кажется, это будет зависеть от того, какое настроение будет у МОК», — цитирует Вяльбе «Матч ТВ».
Она напомнила, что в неолимпийских видах спорта практически все российские спортсмены выступают.
«Все довольны, все счастливы, никаких проблем нет», — заключила Вяльбе.
Представители ФЛГР 27 сентября посетят совещание Международной федерации лыжного спорта (FIS) в Цюрихе (Швейцария).
Напомним, что FIS продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь летний сезон 2022 года.
Ранее Дмитрий Губерниев назвал враньём, что FIS рассматривает возможность допуска россиян.