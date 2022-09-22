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Вяльбе — о допуске российских лыжников: всё будет зависеть от настроения МОК

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о возможной отмене санкций в отношении российских спортсменов.
Вяльбе — о допуске российских лыжников: всё будет зависеть от настроения МОК
  • Gettyimages.ru
  • © Michel Cottin/Agence Zoom

«Одни говорят, что будет послабление и вроде бы Международный олимпийский комитет уже по-другому смотрит, другие принимают решения. Например, IBU, хоккей до 2024 года никуда не пустят. Сложно сказать, мне кажется, это будет зависеть от того, какое настроение будет у МОК», — цитирует Вяльбе «Матч ТВ».

Она напомнила, что в неолимпийских видах спорта практически все российские спортсмены выступают.

«Все довольны, все счастливы, никаких проблем нет», — заключила Вяльбе.

Представители ФЛГР 27 сентября посетят совещание Международной федерации лыжного спорта (FIS) в Цюрихе (Швейцария).

Напомним, что FIS продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь летний сезон 2022 года.

Ранее Дмитрий Губерниев назвал враньём, что FIS рассматривает возможность допуска россиян.

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