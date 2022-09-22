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Жулин поддержал решение Синициной и Кацалапова пропустить первую половину сезона

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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин высказался о решении Виктории Синициной и Никиты Кацалапова пропустить первую половину сезона-2022/23.
Жулин поддержал решение Синициной и Кацалапова пропустить первую половину сезона
  • Gettyimages.ru
  • © Matthew Stockman

«Ребята со мной советовались, мы разговаривали. Я их абсолютно понимаю и поддерживаю. Были очень хорошие два последних сезона. И вообще всё четырёхлетие было хорошим», — цитирует Жулина «Чемпионат».

Тренер признался, что фигуристы устали. Им понадобилось время, чтобы всё переосмыслить, посмотреть, как будет дальше.

«Я их понимаю, и это их решение. Думаю, что оно очень правильное», — добавил Жулин.

Синицина и Кацалапов являются олимпийскими чемпионами в командных соревнованиях и серебряными призёрами в танцах на льду на Играх-2022.

Ранее Жулин отреагировал на новость о положительной допинг-пробе Б у Валиевой.



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