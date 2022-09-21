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Жулин отреагировал на новость о положительной допинг-пробе Б у Валиевой

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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал информацию американского журналиста Дэвида Лиса о том, что проба Б российской фигуристки Камилы Валиевой оказалась положительной.
Жулин отреагировал на новость о положительной допинг-пробе Б у Валиевой
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«Кого теперь волнует проба Валиевой? Ну, положительная, значит положительная. Если бы она была интересна миру фигурного катания, то дали бы условный срок. Мизерная часть вещества, которое непонятно как попало… Потеряли девчонку. Такого таланта давно не было… Боюсь, больше никогда и не будет», — цитирует Жулина «Чемпионат».

The Skating Lesson сообщил в социальных сетях, что допинг-проба Б Валиевой дала положительный результат.

Напомним, что во время Олимпийских игр 2022 года по окончании командного турнира стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Спортивный арбитражный суд допустил 16-летнюю спортсменку к участию в личном турнире на Играх.

Ранее спортивный агент Андрей Митьков прокомментировал информацию о положительной допинг-пробе Б у Валиевой.

 

 

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