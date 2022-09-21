Агент Митьков прокомментировал информацию о положительной допинг-пробе Б у Валиевой

Спортивный агент Андрей Митьков прокомментировал сообщение о том, что проба Б Камилы Валиевой дала положительный результат.

«Какой же бред несёт Ринат Лайшев. Лет 15 назад, когда сын близкой знакомой поступал в «Самбо-70», казался более чем адекватным. А сейчас даже стыдно, что наш спортивный руководитель такого уровня не обладает даже минимальными необходимыми знаниями по такой значимой теме», — написал Митьков в своем Telegram-канале.

Он также подчеркнул, что новость о допинг-пробе фигуристки является смешной. По его словам, если бы проба Б оказалась отрицательной, то слушания по делу не было бы и Валиеву бы сразу оправдали.

«Если бы от тестирования контрольной пробы Б отказалась спортсменка — это было бы не менее автоматическим признанием факта нахождения запрещённого препарата в организме, с надеждой на снижение базового срока дисквала», — заключил Митьков.

The Skating Lesson сообщил в социальных сетях, что допинг-проба Б Валиевой дала положительный результат.

Напомним, что во время Олимпийских игр 2022 года по окончании командного турнира стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Спортивный арбитражный суд допустил 16-летнюю спортсменку к участию в личном турнире на Играх.

Ранее Лайшев назвал провокацией слух о положительной пробе Б у Валиевой.