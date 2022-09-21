Лайшев назвал провокацией слух о положительной пробе Б у Валиевой

Руководитель центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал сообщение о том, что проба Б у Камилы Валиевой дала положительный результат.

«Где проба Валиевой дала положительный результат? Это может быть провокация. Сегодня это возможно. Думаю, так оно и есть. Не может проба дать такой результат. С 1 сентября Валиева уже не в «Самбо-70». При сегодняшней политической обстановке ложку дёгтя на нас кидают. Хотят добить маленькую девочку», — цитирует Лайшева РИА Новости.

The Skating Lesson сообщил в социальных сетях, что допинг-проба Б Валиевой дала положительный результат.

Напомним, что во время Олимпийских игр 2022 года по окончании командного турнира стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Спортивный арбитражный суд допустил 16-летнюю спортсменку к участию в личном турнире на Играх.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на слухи о том, что проба Б у Валиевой дала положительный результат.