Тарасова прокомментировала информацию о положительной допинг-пробе Б у Валиевой

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на сообщение о том, что проба Б у Камилы Валиевой дала положительный результат.

«Вы как себе представляете, что наша допинг-проба перешла к американцам, и у них появился результат раньше? Я в это не верю вообще», — цитирует Тарасову Metaratings.ru.

The Skating Lesson сообщил в социальных сетях, что допинг-проба Б Валиевой дала положительный результат.

Напомним, что во время Олимпийских игр 2022 года по окончании командного турнира стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Спортивный арбитражный суд допустил 16-летнюю спортсменку к участию в личном турнире на Играх.

Ранее РУСАДА не подтвердило информацию о нарушении антидопинговых правил со стороны Валиевой.