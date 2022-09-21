Тарасова прокомментировала информацию о положительной допинг-пробе Б у Валиевой
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«Вы как себе представляете, что наша допинг-проба перешла к американцам, и у них появился результат раньше? Я в это не верю вообще», — цитирует Тарасову Metaratings.ru.
The Skating Lesson сообщил в социальных сетях, что допинг-проба Б Валиевой дала положительный результат.
Напомним, что во время Олимпийских игр 2022 года по окончании командного турнира стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Спортивный арбитражный суд допустил 16-летнюю спортсменку к участию в личном турнире на Играх.
Ранее РУСАДА не подтвердило информацию о нарушении антидопинговых правил со стороны Валиевой.