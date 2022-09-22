Малафеев: Бесов внёс колоссальный вклад в развитие футбола в России

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал смерть основателя футбольной школы «Смена» Дмитрия Бесова.

«Дмитрий Николаевич был легендарной личностью. Он внёс колоссальный вклад в развитие петербургского и российского футбола. Практически с нуля смог поднять огромную школу, которая впоследствии принесла огромное количество футболистов», — цитирует Малафеева «Чемпионат».

По его словам, Бесов был достаточно закрытым и строгим человеком, но большим профессионалом. А его присутствие сильно мотивировало ребят играть очень хорошо.

Футбольному специалисту и тренеру было 98 лет.

Под руководством Бесова в школе «Смена» занимались, в частности, Олег Саленко, Дмитрий Радченко, Владислав Радимов, Вячеслав Малафеев, Владимир Быстров, Андрей Аршавин.

Ранее сообщалось, что на 73-м году ушёл из жизни бывший защитник «Зенита» Голубев.