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На 73-м году ушёл из жизни бывший защитник «Зенита» Голубев

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В возрасте 72 лет скончался бывший защитник санкт-петербургского «Зенита» Владимир Голубев.

«Футбольный клуб «Зенит» приносит соболезнования родным и близким Владимира Евгеньевича Голубева», — говорится на официальном сайте сине-бело-голубых.

В главной команде воспитанник петербургского клуба дебютировал в 18 лет и провёл в ней 14 сезонов. На его счету 384 матча и семь забитых мячей. В 1972 году он стал серебряным призёром чемпионата Европы среди молодёжи и входил в списки 33 лучших футболистов страны. После завершения игровой карьеры Голубев дважды возглавлял «Зенит» в 1987 и 1989 году. 

Ранее сообщалось, что в возрасте 70 лет ушла из жизни бывшая глава Федерации кёрлинга России и экс главный тренер сборной России Ольга Андрианова.

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