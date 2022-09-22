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Орещук: «Динамо», «Краснодар» и «Ростов» будут бороться за второе-третье места РПЛ

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Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук оценил шансы клубов в борьбе за призовые места чемпионата России по футболу сезона-2022/23.
Орещук: «Динамо», «Краснодар» и «Ростов» будут бороться за второе-третье места РПЛ
  • Gettyimages.ru

«Тот же «Краснодар» смело может претендовать. В «Динамо» идёт перестройка — новые футболисты, новый тренер. Также мне на данный момент очень нравится «Ростов», очень интересная команда. В целом, думаю, за второе-третье места будут бороться все те, кто это делал раньше», — цитирует Орещука «РБ Спорт».

Он признался, что его сильно разочаровали «Урал» и «Торпедо». А вот «Факел» удивил своей игрой.

«Но самое большое разочарование для меня — «Локомотив». Не может такая команда находиться на девятом месте. «Зенит» сильнее остальных на голову», — добавил он.

«Зенит» (26 очков) по итогам десяти туров лидирует в чемпионате. Далее расположились «Ростов» (22), ЦСКА (20), «Краснодар» (20), «Спартак» (19).

Ранее бывший вратарь «Локомотива» Сергей Овчинников выразил надежду, что российские клубы скоро вернутся в еврокубки.

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