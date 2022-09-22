Неймар признан лучшим игроком августа Лиги 1

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар стал лучшим игроком чемпионата Франции по футболу по итогам августа.

30-летний форвард сборной Бразилии в пяти матчах Лиги 1 забил восемь мячей и оформил шесть результативных передач.

ПСЖ (22 очка) по итогам восьми туров лидирует в чемпионате Франции.

Неймар 19 сентября установил современный рекорд Лиги 1 в матче с «Лионом». Бразилец сделал голевую передачу и записал на свой счёт 15 результативных очков (восемь голов и семь голевых передач) Лиги 1 сезона-2022/23. Таким образом, Неймар быстрее всех в истории высшего дивизиона чемпионата Франции в XXI веке достиг такой отметки по результативности.

Ранее гол Александра Головина помог «Монако» обыграть «Реймс».