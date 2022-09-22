военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Неймар признан лучшим игроком августа Лиги 1

Короткая ссылка
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар стал лучшим игроком чемпионата Франции по футболу по итогам августа.
Неймар признан лучшим игроком августа Лиги 1
  • Gettyimages.ru

30-летний форвард сборной Бразилии в пяти матчах Лиги 1 забил восемь мячей и оформил шесть результативных передач.

ПСЖ (22 очка) по итогам восьми туров лидирует в чемпионате Франции.

Неймар 19 сентября установил современный рекорд Лиги 1 в матче с «Лионом». Бразилец сделал голевую передачу и записал на свой счёт 15 результативных очков (восемь голов и семь голевых передач) Лиги 1 сезона-2022/23. Таким образом, Неймар быстрее всех в истории высшего дивизиона чемпионата Франции в XXI веке достиг такой отметки по результативности.

Ранее гол Александра Головина помог «Монако» обыграть «Реймс».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить