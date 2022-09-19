StatsFoot: Неймар установил современный рекорд Лиги 1

«Пари Сен-Жермен» в гостях нанёс поражение «Лиону» в матче восьмого тура чемпионата Франции по футболу.

Игра в Лионе завершилась со счетом 1:0 в пользу команды Кристофа Галтье. Неймар сделал голевую передачу на Лионеля Месси.

Форвард сборной Бразилии записал на свой счёт 15 результативных очков (восемь голов и семь голевых передач) Лиги 1 сезона-2022/23. Таким образом, Неймар быстрее всех в истории высшего дивизиона чемпионата Франции в XXI веке достиг такой отметки по результативности.

ПСЖ (22 очка) занимает первое место в турнирной таблице. «Лион» (13) располагается на шестой строчке.

Ранее гол Головина помог «Монако» обыграть «Реймс».





