Винер: понижение пенсионного возраста для спортсменов было бы хорошей идеей

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер прокомментировала идею о снижении пенсионного возраста для профессиональных спортсменов.

«Я положительно отношусь к этой инициативе, потому что спортсмены не жалеют здоровья и сил. Заканчивая свою карьеру, они испытывают некоторые проблемы со здоровьем. Поэтому понижение пенсионного возраста было бы хорошим решением», — цитирует Винер Metaratings.

Инициатива о снижении пенсионного возраста была озвучена на заседании комиссии атлетов Олимпийского комитета России (ОКР) 16 сентября. От группы спортсменов выступали чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова и двукратный призёр Олимпийских игр в ски-кроссе Сергей Ридзик.

Ранее Антон Голоцуцков положительно оценил предложение о ранней пенсии для спортсменов.