Голоцуцков положительно оценил предложение о ранней пенсии для спортсменов

Двукратный бронзовый призёр Олимпиады в Пекине по спортивной гимнастике Антон Голоцуцков прокомментировал идею о снижении пенсионного возраста для профессиональных спортсменов.

«Мы все прекрасно знаем, что физкультура — это про здоровый образ жизни, а вот когда ты с утра до ночи сидишь в зале, то тут речи о здоровье уже не идёт. В этом смысле спортсмен мало чем отличается от шахтёра — у обоих здоровье подорвано. Но я ещё про пенсию даже думать не хочу, мне до неё ещё очень далеко. Мне кажется, это самое страшное для любого спортсмена — оказаться на пенсии, сидеть шанежки жевать. Если примут такой закон — хорошо, нет — я не расстроюсь и ни на кого не обижусь», — рассказал спортсмен в интервью RT.

Ранее Губерниев назвал неразумным предложение о ранней пенсии для спортсменов.