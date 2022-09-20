Губерниев назвал неразумным предложение о ранней пенсии для спортсменов

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал идею о снижении пенсионного возраста для профессиональных спортсменов.

«Это совершенно неразумное предложение. В данном случае против не только я. Спортсмены должны работать, как и все. Наши атлеты зачастую люди избалованные, у которых куча мамок, нянек», — цитирует Губерниева Metaratings.

Инициатива о снижении пенсионного возраста была озвучена на заседании комиссии атлетов Олимпийского комитета России (ОКР) 16 сентября. От группы спортсменов выступали чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова и двукратный призёр Олимпийских игр в ски-кроссе Сергей Ридзик.

Ранее Губерниев отреагировал на желание игроков «Зенита» Клаудиньо и Малкома получить гражданство России.