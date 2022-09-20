Губерниев считает, что желание Малкома и Кладиньо получить гражданство России связано с деньгами

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на желание игроков «Зенита» Клаудиньо и Малкома получить гражданство России.

«Я думаю, это вопрос исключительно денег и каких-то преференций. Им платят большие деньги. У «Зенита» есть такая возможность. Это больше прагматический проект. Если бы мы вышли на ЧМ, то можно было бы подумать», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что в такое непростое время нужно обратить внимание на российскую молодёжь.

19 сентября «Зенит» отправил в Российский футбольный союз письма по поводу оформления паспортов России для бразильских спортсменов.

Ранее Жоаозиньо положительно оценил возможности Малкома и Клаудиньо играть за сборную России.