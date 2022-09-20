Жоаозиньо положительно оценил возможность Малкома и Клаудиньо играть за сборную России
- РИА Новости
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«Будет здорово, если они смогут выступать за сборную России. Конечно, это большое усиление. Большой плюс для россиян, которые болеют за свою сборную. Меня их желание не удивило», — цитирует Жоаозиньо «Матч ТВ».
Полузащитник «Сочи» получил гражданство России ещё в 2016 году.
19 сентября «Зенит» отправил в Российский футбольный союз письма по поводу оформления паспортов России для бразильских спортсменов.
Ранее Владислав Радимов выступил против включения Малкома и Клаудиньо в сборную России по футболу.