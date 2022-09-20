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Жоаозиньо положительно оценил возможность Малкома и Клаудиньо играть за сборную России

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Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо отреагировал на желание игроков «Зенита» Клаудиньо и Малкома получить гражданство России.
Жоаозиньо положительно оценил возможность Малкома и Клаудиньо играть за сборную России
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Будет здорово, если они смогут выступать за сборную России. Конечно, это большое усиление. Большой плюс для россиян, которые болеют за свою сборную. Меня их желание не удивило», — цитирует Жоаозиньо «Матч ТВ».

Полузащитник «Сочи» получил гражданство России ещё в 2016 году.

19 сентября «Зенит» отправил в Российский футбольный союз письма по поводу оформления паспортов России для бразильских спортсменов.

Ранее Владислав Радимов выступил против включения Малкома и Клаудиньо в сборную России по футболу.

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