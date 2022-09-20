Жоаозиньо положительно оценил возможность Малкома и Клаудиньо играть за сборную России

Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо отреагировал на желание игроков «Зенита» Клаудиньо и Малкома получить гражданство России.

«Будет здорово, если они смогут выступать за сборную России. Конечно, это большое усиление. Большой плюс для россиян, которые болеют за свою сборную. Меня их желание не удивило», — цитирует Жоаозиньо «Матч ТВ».

Полузащитник «Сочи» получил гражданство России ещё в 2016 году.

19 сентября «Зенит» отправил в Российский футбольный союз письма по поводу оформления паспортов России для бразильских спортсменов.

Ранее Владислав Радимов выступил против включения Малкома и Клаудиньо в сборную России по футболу.