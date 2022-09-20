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Радимов выступил против включения Малкома и Клаудиньо в сборную России по футболу

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Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов выступил против включения бразильских полузащитников петербургского клуба Малкома и Клаудиньо в сборную России.

«Они смотрят на перспективу и, наверное, понимают, что в сборную Бразилии попасть практически невозможно, а здесь есть шанс, что Россию вернут в международные соревнования и они смогут играть на уровне сборной.  Я воспитан в советское время, лично я против этого», — цитирует Радимова «Матч ТВ».

19 сентября «Зенит» отправил в Российский футбольный союз (РФС) письма по поводу оформления паспортов России для бразильских спортсменов.

Малком перешёл в команду с берегов Невы из «Барселоны» за €40 млн в 2019 году. В сезоне-2022/23 футболист провёл десять матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал пять результативных передач.

Клаудиньо присоединился к санкт-петербургскому клубу прошлым летом: на его счету 37 матчей, 11 мячей и восемь результативных передач.

Ранее бразильский нападающий «Локомотива» Педриньо рассказал, на кого из соотечественников будет ориентироваться в РПЛ.

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