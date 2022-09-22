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Тарханов: говорят, киргизы очень серьёзно настраиваются на игру с Россией

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Российский тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между сборными России и Киргизии.
Тарханов: говорят, киргизы очень серьёзно настраиваются на игру с Россией
  • РИА Новости

«Не думаю, что наши ребята отнесутся с недооценкой к сборной Киргизии. Российская сборная сильнее, но, как говорят, киргизы очень серьёзно настраиваются на эту игру. Они всё отдадут, чтобы оказать достойное сопротивление», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».

Товарищеская встреча команд России и Киргизии пройдёт 24 сентября в Бишкеке. Начало — в 17:00 мск.

Футболисты и тренерский штаб сборной команды отправились в Бишкек 22 сентября.

Ранее Валерий Карпин поделился информацией о состоянии футболистов национальной команды перед матчем с Киргизией.

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