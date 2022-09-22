Опубликованы регламент и призовой фонд чемпионата мира по самбо в Бишкеке
- РИА Новости
В соревнованиях примут участие самбисты в 21 весовой категории. Победители и призёры турнира разыграют между собой призовой фонд в размере $231 тыс.
Регламент чемпионата мира опубликован на странице турнира.
Соревнования пройдут в следующих весовых категориях:
мужчины: 58 кг, 64 кг, 71 кг, 79 кг, 88 кг, 98 кг, +98 кг;
женщины: 50 кг, 54 кг, 59 кг, 65 кг, 72 кг, 80 кг, +80 кг;
боевое самбо: 58 кг, 64 кг, 71 кг, 79 кг, 88 кг, 98 кг, +98 кг.
Мировое первенство пройдёт в Бишкеке в спорткомплексе «Газпром».
Ранее сообщалось, что россияне завоевали десять золотых медалей в заключительный день ЧЕ по самбо.