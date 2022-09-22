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Опубликованы регламент и призовой фонд чемпионата мира по самбо в Бишкеке

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Чемпионат мира по самбо пройдёт в столице Киргизии — городе Бишкеке — с 11 по 13 ноября.
Опубликованы регламент и призовой фонд чемпионата мира по самбо в Бишкеке
  • РИА Новости

В соревнованиях примут участие самбисты в 21 весовой категории. Победители и призёры турнира разыграют между собой призовой фонд в размере $231 тыс.

Регламент чемпионата мира опубликован на странице турнира.

Соревнования пройдут в следующих весовых категориях:

мужчины: 58 кг, 64 кг, 71 кг, 79 кг, 88 кг, 98 кг, +98 кг;

женщины: 50 кг, 54 кг, 59 кг, 65 кг, 72 кг, 80 кг, +80 кг;

боевое самбо: 58 кг, 64 кг, 71 кг, 79 кг, 88 кг, 98 кг, +98 кг.

Мировое первенство пройдёт в Бишкеке в спорткомплексе «Газпром».

Ранее сообщалось, что россияне завоевали десять золотых медалей в заключительный день ЧЕ по самбо.

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