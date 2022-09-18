Россияне завоевали десять золотых медалей в заключительный день ЧЕ по самбо

На чемпионата Европы по самбо 2022 года в сербском городе Нови-Сад прошёл заключительный день соревнований.

Золотые медали завоевали Владимир Гладких (весовая категория до 58 кг), Рамед Гукев (до 71 кг), Сергей Кирюхин (до 88 кг), Алексей Мерзликин (свыше 98 кг), Эльмира Кахраманова (до 54 кг), Валерия Анисимова (до 65 кг), Алёна Прокопенко (до 80 кг). В боевом самбо первые места заняли Фёдор Дурыманов (до 64 кг), Загид Гайдаров (до 79 кг) и Антон Мамонов (до 98 кг).

Сборная России, которая выступала в нейтральном статусе под флагом Международной федерации самбо (FIAS), выиграла командный зачёт турнира.

Президент Европейской федерации самбо Сергей Елисеев поблагодарил Федерацию самбо Сербии за высокий организационный уровень, на котором удалось провести чемпионат.

«Это был по-настоящему зрелищный и конкурентный турнир, в котором за четыре дня на самбистском небосклоне зажглись сразу несколько новых звёзд», — сказал Елисеев.

Ранее россияне выиграли шесть золотых медалей чемпионата Европы по самбо 2022 года в сербском городе Нови-Сад.











