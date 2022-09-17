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Джанаев завоевал золото в третий день чемпионата Европы по самбо

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Россияне выиграли шесть золотых медалей чемпионата Европы по самбо 2022 года в сербском городе Нови-Сад.

Первые места заняли Александр Федоров (весовая категория до 64 кг), Денис Калинин (до 79 кг) и Тамара Лищенко (до 72 кг). Серебряными призёрами стали Вячеслав Михайлин (до 98 кг) и Ольга Митина (до 59 кг), бронза у Марии Молчановой (до 50 кг) и Ольги Артошиной (свыше 80 кг).

В соревнованиях по боевому самбо золотые награды выиграли Валерий Ергалов (до 58 кг), Саид Саидов (до 88 кг) и Сослан Джанаев (свыше 98 кг). Обладателем бронзовой награды в весе до 71 кг стал Рашад Мурадов.

Сборная России возглавляет медальный зачет чемпионата Европы по итогам трех дней соревнований, имея на своем счету 30 золотых, четыре серебряные и семь бронзовых медалей.

Российские самбисты выступают на ЧЕ-2022 под флагом Международной федерации самбо (FIAS).

Ранее сообщалось, что Европейская федерация самбо сожалеет, что Украина не примет участия в чемпионате Европы.



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