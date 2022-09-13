Всероссийская федерация самбо сожалеет, что Украина не примет участия в чемпионате Европы

Всероссийская федерация самбо сожалеет о том, что сборная Украины не примет участия в первенстве и чемпионате Европы в Сербии.

«Всероссийская федерация самбо сожалеет о том, что такая сильная сборная не примет участия в первенстве и чемпионате Европы. Украинские самбисты уже долгие годы — одни из сильнейших на континенте и в мире по всем возрастам. Из года в год их команды приезжали на турниры полным составом, выступали во всех весовых категориях по всем возрастам», — рассказали RT в пресс-службе.

Также в пресс-службе сообщили, что отсутствие сильной сборной является большой потерей для соревнований.

«Однако со стороны российской и белорусской федераций учтены все требования, которые выдвинула Международная федерация самбо для участия в международных стартах. Эти сборные будут выступать в нейтральном статусе — команда ФИАС Р и команда ФИАС Б», — заключили в пресс-службе.

Ранее Украина отказалась выступать на ЧЕ по самбо из-за участия России и Белоруссии.