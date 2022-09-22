Бивол: до боя со мной все видели только плюсы Альвареса

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол прокомментировал результат поединка с Саулем Альваресом из Мексики.

«Все видели одни плюсы Альвареса. Кто-то вообще думал, что он может выиграть в крузерах, с кем-то — подраться в тяжёлом весе. Мы же все люди, у всех есть свои плюсы и минусы», — цитирует Бивола «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что медийная составляющая боя очень часто затмевает холодный разум по поводу анализа кого-либо боксёра.

«Реванш. Мне надо провести свой бой. Я ранее делал заявления по этому поводу, и ничего не изменилось. Я готов к реваншу, давай договариваться», — заключил он.

Бивол 8 мая в девятый раз защитил титул чемпиона мира WBA в полутяжёлой весовой категории. 31-летний российский боксёр на арене T-Mobile в Лас-Вегасе победил Альвареса единогласным решением судей со счётом 115:113.

Ранее Альварес заявил, что реванш с Биволом очень важен для его наследия.