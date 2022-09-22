Голоцуцков: несправедливо, что чемпион ОИ получает стипендию уже сегодня, а призёр ждёт пенсии

Бывший гимнаст Антон Голоцуцков считает, что призёры Олимпийских игр не должны ждать пенсионного возраста, чтобы получать стипендии за спортивные достижения.

«Вот если бы пересмотрели, скажем, порядок выплат президентских стипендий призёрам Олимпийских игр, я был бы рад. Сейчас обладатели серебряных и бронзовых медалей получают эти выплаты только с пенсионного возраста, хотя мы ничем не отличаемся от чемпионов — вложили столько же сил, проводили в зале такое же время, сталкивались с тем же самым, не всегда справедливым, судейством. Но чемпион получает стипендию уже сегодня, а призёр ждёт, пока состарится. Наверное, это немного несправедливо.

А уйду я на пенсию на пять лет раньше или на пять лет позже — мне лично без разницы. Я знаю, что на пенсию жить не буду. На неё вообще лучше не надеяться. Нужно воспитывать детей, давать им образование и знать, что они тебе помогут в старости», — заявил гимнаст в интервью RT.

Ранее Антон Голоцуцков положительно оценил предложение о ранней пенсии для спортсменов.