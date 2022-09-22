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Голоцуцков: несправедливо, что чемпион ОИ получает стипендию уже сегодня, а призёр ждёт пенсии

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Бывший гимнаст Антон Голоцуцков считает, что призёры Олимпийских игр не должны ждать пенсионного возраста, чтобы получать стипендии за спортивные достижения.
Голоцуцков: несправедливо, что чемпион ОИ получает стипендию уже сегодня, а призёр ждёт пенсии
  • AP

«Вот если бы пересмотрели, скажем, порядок выплат президентских стипендий призёрам Олимпийских игр, я был бы рад. Сейчас обладатели серебряных и бронзовых медалей получают эти выплаты только с пенсионного возраста, хотя мы ничем не отличаемся от чемпионов — вложили столько же сил, проводили в зале такое же время, сталкивались с тем же самым, не всегда справедливым, судейством. Но чемпион получает стипендию уже сегодня, а призёр ждёт, пока состарится. Наверное, это немного несправедливо.
А уйду я на пенсию на пять лет раньше или на пять лет позже — мне лично без разницы. Я знаю, что на пенсию жить не буду. На неё вообще лучше не надеяться. Нужно воспитывать детей, давать им образование и знать, что они тебе помогут в старости», — заявил гимнаст в интервью RT.

Ранее Антон Голоцуцков положительно оценил предложение о ранней пенсии для спортсменов.

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