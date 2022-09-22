военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Соломатин: без Заремы будет скучно, не хватает её высказываний

Короткая ссылка
Бывший футболист ЦСКА и сборной России Андрей Соломатин ответил на вопрос, как повлияет на «Спартак» уход Леонида Федуна.
Соломатин: без Заремы будет скучно, не хватает её высказываний
  • РИА Новости

«Мне, как болельщику ЦСКА, их проблемы по барабану. Вот без Заремы будет скучно. Её ярких высказываний уже не хватает. Ну и с тренером там в кои-то веки угадали. При нём команда прибавляет на глазах», — цитирует Соломатина «Спорт-Экспресс».

22 августа Федун покинул должность президента московского клуба. Компания «ЛУКОЙЛ» сообщила, что приобрела 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена». За время его управления клуб становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Ранее сообщалось, что капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал о Федуне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить