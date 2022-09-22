Соломатин: без Заремы будет скучно, не хватает её высказываний
- РИА Новости
«Мне, как болельщику ЦСКА, их проблемы по барабану. Вот без Заремы будет скучно. Её ярких высказываний уже не хватает. Ну и с тренером там в кои-то веки угадали. При нём команда прибавляет на глазах», — цитирует Соломатина «Спорт-Экспресс».
22 августа Федун покинул должность президента московского клуба. Компания «ЛУКОЙЛ» сообщила, что приобрела 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена». За время его управления клуб становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.
Ранее сообщалось, что капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал о Федуне.