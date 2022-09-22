Соломатин: без Заремы будет скучно, не хватает её высказываний

Бывший футболист ЦСКА и сборной России Андрей Соломатин ответил на вопрос, как повлияет на «Спартак» уход Леонида Федуна.

«Мне, как болельщику ЦСКА, их проблемы по барабану. Вот без Заремы будет скучно. Её ярких высказываний уже не хватает. Ну и с тренером там в кои-то веки угадали. При нём команда прибавляет на глазах», — цитирует Соломатина «Спорт-Экспресс».

22 августа Федун покинул должность президента московского клуба. Компания «ЛУКОЙЛ» сообщила, что приобрела 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена». За время его управления клуб становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Ранее сообщалось, что капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал о Федуне.