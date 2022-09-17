Джикия благодарен Федуну за то, что тот одобрил его трансфер в «Спартак»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал о бывшем владельце московской команды Леониде Федуне.

«Будет правильнее говорить о тех годах, что я сам был в клубе, то есть с конца 2016-го. Знаю, что Федун одобрил мой трансфер в «Спартак», и за это я ему буду всегда благодарен. Вместе нам удалось выиграть чемпионат, Кубок, Суперкубок. Этих трофеев все долго ждали. Были также серебряные и бронзовые медали», — приводит слова Джикии «Чемпионат».

Он также отметил, что Федун даже после ухода из клуба чётко дал понять, что останется для «Спартака» другом и болельщиком. По словам футболиста, он будет на связи с Леонидом и обязательно проведёт совместный ужин.

22 августа Федун покинул должность президента московского клуба. Компания «ЛУКОЙЛ» сообщила, что приобрела 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена». За время его управления клуб становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

После девяти туров РПЛ «Спартак» занимает пятую строчку в турнирной таблице с 16 очками.

Ранее стало известно, сколько Федун подарил «Спартаку» после ухода из клуба.