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НХЛ: российским хоккеистам из «Нэшвилла» и «Сан-Хосе» позволят сыграть в Европе

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Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли высказался об участии российских игроков в матчах в Европе.
НХЛ: российским хоккеистам из «Нэшвилла» и «Сан-Хосе» позволят сыграть в Европе
  • Gettyimages.ru

«Мы ожидаем, что российские хоккеисты поедут в Европу и примут участие в матчах», — цитирует Дэйли ТАСС.

«Нэшвилл Предаторз» проведёт предсезонный матч в Швейцарии с «Берном» (3 октября). «Сан-Хосе Шаркс» в Берлине встретится с местным «Айсбереном» (4 октября). Через несколько дней клубы НХЛ отправятся в Прагу, где проведут две встречи регулярного чемпионата (7 и 8 октября).

Заместитель министра иностранных дел Чехии Мартин Смолек потребовал отказать в выдаче шенгенских виз российским хоккеистам.

Ранее сообщалось, что «Филадельфия» пока не собирается замораживать контракт Ивана Федотова.

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