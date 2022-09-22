НХЛ: российским хоккеистам из «Нэшвилла» и «Сан-Хосе» позволят сыграть в Европе
- Gettyimages.ru
«Мы ожидаем, что российские хоккеисты поедут в Европу и примут участие в матчах», — цитирует Дэйли ТАСС.
«Нэшвилл Предаторз» проведёт предсезонный матч в Швейцарии с «Берном» (3 октября). «Сан-Хосе Шаркс» в Берлине встретится с местным «Айсбереном» (4 октября). Через несколько дней клубы НХЛ отправятся в Прагу, где проведут две встречи регулярного чемпионата (7 и 8 октября).
Заместитель министра иностранных дел Чехии Мартин Смолек потребовал отказать в выдаче шенгенских виз российским хоккеистам.
Ранее сообщалось, что «Филадельфия» пока не собирается замораживать контракт Ивана Федотова.