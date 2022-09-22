НХЛ: «Филадельфия» пока не собирается замораживать контракт Федотова

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли сообщил, что руководство клуба «Филадельфия Флайерз» не намерено отказываться от услуг голкипера Ивана Федотова.

«Нет, они пока не собираются замораживать контракт», — цитирует Дэйли ТАСС.

Федотов в сезоне-2021/22 в составе московского ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина. 7 мая игрок заключил соглашение с «Филадельфией».

1 июля 25-летнего вратаря задержали в Санкт-Петербурге после тренировки сотрудники военкомата по подозрению в уклонении от службы в армии. Защита Федотова подала жалобу во Всеволожский городской суд о признании незаконным решения комиссии о призыве на воинскую службу. Также защита вратаря обратилась в военную прокуратуру по поводу его задержания для прохождения воинской службы.

Ранее сообщалось, что «Филадельфия» может расторгнуть контракт с Федотовым.