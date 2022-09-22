НХЛ: «Филадельфия» пока не собирается замораживать контракт Федотова
- РИА Новости
«Нет, они пока не собираются замораживать контракт», — цитирует Дэйли ТАСС.
Федотов в сезоне-2021/22 в составе московского ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина. 7 мая игрок заключил соглашение с «Филадельфией».
1 июля 25-летнего вратаря задержали в Санкт-Петербурге после тренировки сотрудники военкомата по подозрению в уклонении от службы в армии. Защита Федотова подала жалобу во Всеволожский городской суд о признании незаконным решения комиссии о призыве на воинскую службу. Также защита вратаря обратилась в военную прокуратуру по поводу его задержания для прохождения воинской службы.
Ранее сообщалось, что «Филадельфия» может расторгнуть контракт с Федотовым.