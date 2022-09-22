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НХЛ: «Филадельфия» пока не собирается замораживать контракт Федотова

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Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли сообщил, что руководство клуба «Филадельфия Флайерз» не намерено отказываться от услуг голкипера Ивана Федотова.
НХЛ: «Филадельфия» пока не собирается замораживать контракт Федотова
  • РИА Новости

«Нет, они пока не собираются замораживать контракт», — цитирует Дэйли ТАСС.

Федотов в сезоне-2021/22 в составе московского ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина. 7 мая игрок заключил соглашение с «Филадельфией».

1 июля 25-летнего вратаря задержали в Санкт-Петербурге после тренировки сотрудники военкомата по подозрению в уклонении от службы в армии. Защита Федотова подала жалобу во Всеволожский городской суд о признании незаконным решения комиссии о призыве на воинскую службу. Также защита вратаря обратилась в военную прокуратуру по поводу его задержания для прохождения воинской службы.

Ранее сообщалось, что «Филадельфия» может расторгнуть контракт с Федотовым.

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