Кавазашвили заявил, что ничего не ожидает от матча сборной России с Киргизией

Ветеран сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о товарищеском матче сборной России по футболу с командой Киргизии.

«Я не собираюсь чего-то ожидать от этой игры, потому что матч не имеет официального значения. Главное, чтобы тренер определился с составом футболистов, нашёл талантливых ребят, которые психологически, физически и технически будут подходить сборной», — цитирует Кавазашвили Betonmobile.

Товарищеская встреча команд России и Киргизии пройдёт 24 сентября в Бишкеке. Начало — в 17:00 мск.

Футболисты и тренерский штаб сборной команды отправились в Бишкек 22 сентября.

Ранее Валерий Карпин поделился информацией о состоянии футболистов национальной команды перед матчем с Киргизией.