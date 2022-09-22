Мишина: Туктамышева заболела перед отъездом на контрольные прокаты

Тренер Татьяна Мишина рассказала о готовности своих учеников принять участие в контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию.

«Трудно сказать, как будут выступать. У Семененко до этого была травма, он не успел полностью восстановиться. А вот Лиза заболела перед отъездом. Сейчас в Новогорске тренируются», — цитирует Мишину «Матч ТВ».

Контрольные прокаты пройдут 24 и 25 сентября в Москве на ледовой арене «Мегаспорт».

Официальный список участников появился на сайте ФФККР.

Среди девушек, помимо Туктамышевой, выступят Валиева, Трусова, Муравьёва, Петросян, Самоделкина и Акатьева.

Ранее Тамара Москвина объяснила отсутствие Александры Бойковой и Дмитрия Козловского на контрольных прокатах.