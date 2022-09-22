Стал известен файт-кард TOP DOG FC 16
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В главном бою вечера чемпион организации в полусреднем весе Денис Погодин встретится с казахстанцем Адилжаном «Адосом» Сандбековым. Для россиянина это будет первая защита титула, в то время как для казахского бойца это дебютный пятираундовый поединок.
В мейнкарде турнира Александр «Север» Северный, который идёт с тремя победами без поражений, встретится с Тимуром «Доктором» Акаимовым, который заканчивал все свои поединки досрочно.
Полный файт-кард турнира:
Владимир «Мономах» Бурмак — Наиль «Гвоздь» Ишкиняев;
Зейнал «Psycho» Гасанов — Давид «Ошаканец» Аветисян;
Дмитрий Савин — Андрей Етумян;
Иван «F1» Абрамов — Давид «Пулемёт» Оганесян;
Алексей Селиванов — Артур «Король» Свиридов;
Ильмиямин «Хайлайт» Джаватов — Аянчи «Шаман» Байыр-Оол;
Матвей «Южный» Тикиджиев — Арут «Молодой» Хачатрян;
Александр Дробышев — Кантемир Калажоков;
Иса «Палач» Бегаев — Наби «Ганнибал» Гаджиев;
Игорь «Имеля» Ионов — Олег «Фомич» Фомичёв;
Николай «Колин Варвар» Горбунов — Андрей «Веном» Борисов;
Шариф «Басмач» Шарипов — Николай «Ebosher» Терехов;
Матин «Торнадо» Шаропов — Чингис «Хан» Салбырын;
Давид «Император» Хачатрян — Камал «Камикадзе» Гасанов.
Ранее боец Top Dog, победитель молодёжного ЧЕ по боксу Иван Абрамов рассказал, почему не пошёл выступать в Hardcore Fighting.