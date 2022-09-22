Стал известен файт-кард TOP DOG FC 16

24 сентября в Сочи на территории игорной зоны «Красная Поляна» состоится турнир TOP DOG FC 16.

В главном бою вечера чемпион организации в полусреднем весе Денис Погодин встретится с казахстанцем Адилжаном «Адосом» Сандбековым. Для россиянина это будет первая защита титула, в то время как для казахского бойца это дебютный пятираундовый поединок.

В мейнкарде турнира Александр «Север» Северный, который идёт с тремя победами без поражений, встретится с Тимуром «Доктором» Акаимовым, который заканчивал все свои поединки досрочно.

Полный файт-кард турнира:

Владимир «Мономах» Бурмак — Наиль «Гвоздь» Ишкиняев;

Зейнал «Psycho» Гасанов — Давид «Ошаканец» Аветисян;

Дмитрий Савин — Андрей Етумян;

Иван «F1» Абрамов — Давид «Пулемёт» Оганесян;

Алексей Селиванов — Артур «Король» Свиридов;

Ильмиямин «Хайлайт» Джаватов — Аянчи «Шаман» Байыр-Оол;

Матвей «Южный» Тикиджиев — Арут «Молодой» Хачатрян;

Александр Дробышев — Кантемир Калажоков;

Иса «Палач» Бегаев — Наби «Ганнибал» Гаджиев;

Игорь «Имеля» Ионов — Олег «Фомич» Фомичёв;

Николай «Колин Варвар» Горбунов — Андрей «Веном» Борисов;

Шариф «Басмач» Шарипов — Николай «Ebosher» Терехов;

Матин «Торнадо» Шаропов — Чингис «Хан» Салбырын;

Давид «Император» Хачатрян — Камал «Камикадзе» Гасанов.

Ранее боец Top Dog, победитель молодёжного ЧЕ по боксу Иван Абрамов рассказал, почему не пошёл выступать в Hardcore Fighting.