военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Стал известен файт-кард TOP DOG FC 16

Короткая ссылка
24 сентября в Сочи на территории игорной зоны «Красная Поляна» состоится турнир TOP DOG FC 16.
Стал известен файт-кард TOP DOG FC 16
  • © TOP DOG

В главном бою вечера чемпион организации в полусреднем весе Денис Погодин встретится с казахстанцем Адилжаном «Адосом» Сандбековым. Для россиянина это будет первая защита титула, в то время как для казахского бойца это дебютный пятираундовый поединок.

В мейнкарде турнира Александр «Север» Северный, который идёт с тремя победами без поражений, встретится с Тимуром «Доктором» Акаимовым, который заканчивал все свои поединки досрочно.

Полный файт-кард турнира:

Владимир «Мономах» Бурмак — Наиль «Гвоздь» Ишкиняев;

Зейнал «Psycho» Гасанов — Давид «Ошаканец» Аветисян;

Дмитрий Савин — Андрей Етумян;

Иван «F1» Абрамов — Давид «Пулемёт» Оганесян;

Алексей Селиванов — Артур «Король» Свиридов;

Ильмиямин «Хайлайт» Джаватов — Аянчи «Шаман» Байыр-Оол;

Матвей «Южный» Тикиджиев — Арут «Молодой» Хачатрян;

Александр Дробышев — Кантемир Калажоков;

Иса «Палач» Бегаев — Наби «Ганнибал» Гаджиев;

Игорь «Имеля» Ионов — Олег «Фомич» Фомичёв;

Николай «Колин Варвар» Горбунов — Андрей «Веном» Борисов;

Шариф «Басмач» Шарипов — Николай «Ebosher» Терехов;

Матин «Торнадо» Шаропов — Чингис «Хан» Салбырын;

Давид «Император» Хачатрян — Камал «Камикадзе» Гасанов.

Ранее боец Top Dog, победитель молодёжного ЧЕ по боксу Иван Абрамов рассказал, почему не пошёл выступать в Hardcore Fighting.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить