военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

ММА-промоушен Arena проведёт турнир на «ЦСКА Арене» в ноябре

Короткая ссылка
Промоушен Arena, специализирующийся на проведении поединков по правилам смешанных единоборств, объявил о проведении турнира в Москве в ноябре 2022 года.
ММА-промоушен Arena проведёт турнир на «ЦСКА Арене» в ноябре
  • © Промоушен поп-ММА Arena

В одном из главных поединков турнира сразятся Ильяс Якубов и Андрей Чуботару. Также зрителей ожидает противостояние Шовхала Чурчаева и Шамиля Галимова. В главном поединке вечера сойдутся главы двух поп-ММА промоушенов Сергей Еркаев и Альфредо Аудиторе.

Помимо российских спортсменов в турнире примут участие бойцы из Армении, Камеруна, Бразилии и Азербайджана.

Турнир Arena Fighting Championship пройдёт 8 ноября на «ЦСКА Арене» в Москве.

Ранее Вячеслав Дацик назвал настоящее прозвище Александра Емельяненко.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить