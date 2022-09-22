ММА-промоушен Arena проведёт турнир на «ЦСКА Арене» в ноябре

Промоушен Arena, специализирующийся на проведении поединков по правилам смешанных единоборств, объявил о проведении турнира в Москве в ноябре 2022 года.

В одном из главных поединков турнира сразятся Ильяс Якубов и Андрей Чуботару. Также зрителей ожидает противостояние Шовхала Чурчаева и Шамиля Галимова. В главном поединке вечера сойдутся главы двух поп-ММА промоушенов Сергей Еркаев и Альфредо Аудиторе.

Помимо российских спортсменов в турнире примут участие бойцы из Армении, Камеруна, Бразилии и Азербайджана.

Турнир Arena Fighting Championship пройдёт 8 ноября на «ЦСКА Арене» в Москве.

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