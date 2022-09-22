ММА-промоушен Arena проведёт турнир на «ЦСКА Арене» в ноябре
- © Промоушен поп-ММА Arena
В одном из главных поединков турнира сразятся Ильяс Якубов и Андрей Чуботару. Также зрителей ожидает противостояние Шовхала Чурчаева и Шамиля Галимова. В главном поединке вечера сойдутся главы двух поп-ММА промоушенов Сергей Еркаев и Альфредо Аудиторе.
Помимо российских спортсменов в турнире примут участие бойцы из Армении, Камеруна, Бразилии и Азербайджана.
Турнир Arena Fighting Championship пройдёт 8 ноября на «ЦСКА Арене» в Москве.
Ранее Вячеслав Дацик назвал настоящее прозвище Александра Емельяненко.