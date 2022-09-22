Дацик назвал настоящее прозвище Емельяненко

Известный боец Вячеслав Дацик назвал настоящее прозвище своего соперника Александра Емельяненко.

«Какой ещё Феникс… Насколько я знаю, все друзья называют его исключительно Синяком. А дали такое прозвище Саше в честь его торговой сети алкомаркетов «Синяк». Оно за ним прочно закрепилось. И никаких Фениксов придумывать не надо. Это менеджеры всё пишут и стараются изобрести Емельяненко новое имя. Да он и сам обратился с соответствующей просьбой к подписчикам. Повторюсь, кличка уже существует — Саня Синяк. А есть ещё народное — Саня Балтика девятка. Других нет», — заявил боец в интервью RT.

Ранее Дацик ответил на вопрос, как долго он планирует продолжать карьеру.