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Дацик назвал настоящее прозвище Емельяненко

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Известный боец Вячеслав Дацик назвал настоящее прозвище своего соперника Александра Емельяненко.
Дацик назвал настоящее прозвище Емельяненко
  • © Из соцсетей Александра Емельяненко

«Какой ещё Феникс… Насколько я знаю, все друзья называют его исключительно Синяком. А дали такое прозвище Саше в честь его торговой сети алкомаркетов «Синяк». Оно за ним прочно закрепилось. И никаких Фениксов придумывать не надо. Это менеджеры всё пишут и стараются изобрести Емельяненко новое имя. Да он и сам обратился с соответствующей просьбой к подписчикам. Повторюсь, кличка уже существует — Саня Синяк. А есть ещё народное — Саня Балтика девятка. Других нет», — заявил боец в интервью RT.

Ранее Дацик ответил на вопрос, как долго он планирует продолжать карьеру.

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