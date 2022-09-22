Дацик: у меня есть серьёзная скидка — 13 лет в тюрьме

Вячеслав Дацик ответил на вопрос, как долго он планирует продолжать карьеру.

«Не забывайте, что у меня есть серьёзная скидка — 13 лет в «санатории». Я говорю о своём пребывании в местах заключения. Поэтому надо навёрстывать упущенное. Сейчас получаю огромное удовольствие от всего происходящего. Сложно сказать, как долго буду продолжать. С одной стороны, перед глазами есть пример Джеффа Монсона, который дерётся и в 50, но испытывает большие сложности со здоровьем. Он провёл слишком много тяжёлых поединков, но тем не менее выходит и бьётся, в том числе со мной», — заявил спортсмен в интервью RT.

Ранее Дацик признался, что берёт дочь на все свои бои.